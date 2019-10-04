Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
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Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:08, Вашингтон
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Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

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Путин рассказал о роли Ирана в атаках на НПЗ Саудовской Аравии

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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

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Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
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Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

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Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
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В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

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В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому

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Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Армия и оружие

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
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Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»

По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
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Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
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В Минобороны РФ опровергли информацию об испытаниях С-500 в Сирии

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Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа

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Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
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