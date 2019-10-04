Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК01:02

Подробнее о событии

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru05:23

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПресс04:47

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com03:39

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Здоровье

В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Секрет фирмы 10:02
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор вчера в 16:26
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат

Культуромания 01:25
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 18:05
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Здоровье

Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий

Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».
Вечерний курьер 02:47
Авто

Subaru Impreza обновился и стал технологичнее

Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.
Quto.ru 03:46
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Спорт

Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

RT на русском 16:58
Футбол

Зидан ввёл в «Реале» штрафы за телефоны и опоздания на тренировки

Как сообщает Marca, игрокам будут выписываться штрафы за опоздания на тренировки, а также использование телефонов в раздевалке или клубном автобусе во время поездки на матч.
Евро-футбол.ру 13:08
Игры

Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция

Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Армия и оружие

На границе Израиля с сектором Газа сработала сирена воздушной тревоги

Ранее сообщалось о том, что не менее семи палестинцев пострадали в ходе ракетного обстрела в районе границ Израиля и сектора Газа.
Life.ru 18:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами

Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий 06:06
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Футбол

Хельвег: у Головина прекрасное будущее

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат 17:21
Политика

Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума

Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru 16:38
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Политика

Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное