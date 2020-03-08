Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее).
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с чего всё началось

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.
RT на русском00:00

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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

RT на русском00:00

Названы самые популярные у россиянок профессии

Lenta.ru01:04

Названы самые популярные женские профессии в России

Известия00:48

В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

РИА Новости02:48

Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

РБК03:01

RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

Газета.Ru00:20

Определены самые распространенные женские профессии в России

РЕН ТВ00:48
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Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Политика

Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Shraibikus News 01:29
Здоровье

За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек

Московский Комсомолец вчера в 21:00
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру вчера в 01:00
Происшествия

Коронавирус обнаружен у 21 человека на круизном лайнере Grand Princess

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что на борту круизного лайнера Grand Princess находится 21 заболевший коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 04:26
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала об обучающихся в США сыновьях

Актуальные Новости вчера в 06:25
Общество

В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Snob.ru вчера в 09:54
Хоккей

Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из экстралиги

Всегда старался помогать своим командам добиваться положительного результата, но сейчас ситуация совершенно иная, — приводит слова 48-летнего Ягра Hokej.cz.
Матч ТВ 02:37
Футбол

«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 года

«Колос» «Колос» перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины входит в топ-шестерку и надеется сохранить свою позицию в ней.
LiveSport.ru вчера в 06:01
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 06 марта в 06:03
Политика

Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом

Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Экономика

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
РБК 03:00
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ вчера в 15:22
Музыка

В сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения

ToDay News Ufa вчера в 01:30
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 12:00
Политика

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
IvanovoNews 06 марта в 10:07
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова вчера в 02:56
Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Lenta.ru 00:30
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском 02:47
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Футбол

«Челси» намерен купить вратаря «Барселоны» Тер Штегена

Лондонского "Челси" заинтересован в покупке голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена, сообщает Express.
Газета.Ru 03:13
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Общество

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru вчера в 08:04
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
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