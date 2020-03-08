Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее).
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с чего всё началось

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.
RT на русском00:00

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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

RT на русском00:00

Названы самые популярные у россиянок профессии

Lenta.ru01:04

Названы самые популярные женские профессии в России

Известия00:48

В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

РИА Новости02:48

Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

РБК03:01

RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

Газета.Ru00:20

Названы самые популярные женские профессии в России

ТАСС03:50
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах

Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
РЕН ТВ вчера в 18:22
Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру вчера в 01:00
Происшествия

Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Известия 05:09
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ 06 марта в 09:28
Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
ТАСС 03:47
Политика

Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж

Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
IvanovoNews 06 марта в 10:07
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Поэт-песенник Симон Осиашвили принял участие в эфире телепередачи «Судьба человека» и рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей второй супруге – поэтессе Татьяне Лукиной.
Bimru.ru 06 марта в 05:38
Происшествия

Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления вируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 02:43
Политика

У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус

У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
Коммерсантъ 01:44
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России

Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
SpeedMe 06 марта в 08:55
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия

Маршрутка и две легковушки столкнулись на проспекте Энергетиков

Пострадали четыре человека: водители легковушек и два пассажира "Митсубиси", в том числе семилетний ребенок.
ЛОТ 04:20
Гаджеты

AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4

Процессоры на архитектуре Zen 3 компания планирует подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет на рынок выйдут CPU на архитектуре Zen 4, которые будут изготовлены по новому 5 нм техпроцессу.
NewInform 02:46
Авто

Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»

АвтоВзгляд 06 марта в 06:28
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 06 марта в 12:48
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Здоровье

Врач предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что вегетарианцы весной могут столкнуться с проблемой авитаминоза в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:53
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Shraibikus News 01:29
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости вчера в 11:35
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК 05 марта в 14:44
Общество

Сын Высоцкого обозвал постер ФБР с отцом странным

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий отреагировал на ситуацию с размещением фотографии отца в образе Глеба Жеглова на постере ФБР.
ФедералПресс 06 марта в 05:05
Наука

В Китае применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии

МедиаПоток вчера в 08:33
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Известия вчера в 21:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек

Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.
Rambler News Service 06 марта в 13:48
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