Общество
RT на русскомНазваны самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее).
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Политика
В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах
Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Происшествия
Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии
Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Поэт-песенник Симон Осиашвили принял участие в эфире телепередачи «Судьба человека» и рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей второй супруге – поэтессе Татьяне Лукиной.
Происшествия
Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления вируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России
Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Происшествия
Маршрутка и две легковушки столкнулись на проспекте Энергетиков
Пострадали четыре человека: водители легковушек и два пассажира "Митсубиси", в том числе семилетний ребенок.
Гаджеты
AMD назвала сроки выхода процессоров на архитектуре Zen 3 и Zen 4
Процессоры на архитектуре Zen 3 компания планирует подготовить к выпуску к концу 2020 года, а в течение следующих двух лет на рынок выйдут CPU на архитектуре Zen 4, которые будут изготовлены по новому 5 нм техпроцессу.
Авто
Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Здоровье
Врач предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что вегетарианцы весной могут столкнуться с проблемой авитаминоза в России, передает РИА "Новости".
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Сын Высоцкого обозвал постер ФБР с отцом странным
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий отреагировал на ситуацию с размещением фотографии отца в образе Глеба Жеглова на постере ФБР.
Наука
В Китае применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек
Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.