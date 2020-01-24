Экономика
Lenta.ruНазваны самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне
Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.Forbes24 января в 00:53
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СИЗО и банкротство: Forbes рассказал о судьбах миллиардеров эпохи Медведева
БИЗНЕС Online24 января в 02:19
Forbes назвал самых разбогатевших и обедневших при Медведеве миллиардеров
Коммерсантъ24 января в 02:18
Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»
Znak.com24 января в 06:33
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