Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Политика
Путин проведет телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Космос
Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры
Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» с помощью паса судьи
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Политика
После обмена пленными от Украины ждут следующих шагов
Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Космос
Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Меган Маркл и принца Гарри отказались принять в канадском ресторане
Коффель объяснил супругам, что ресторан не может обеспечить полную безопасность членам британской королевской семьи — он отказался предоставить им столик, чтобы не подвергать риску герцогов и других гостей.
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Происшествия
Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС
В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Общество
Ученые назвали самые востребованные профессии грядущего десятилетия
Эксперты Королевского общества поощрения искусства, промышленности и торговли назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования
Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
Армия и оружие
Daily Mail (Великобритания): новый русский танк с унитазом на борту (Daily Mail)
Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.