Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине
Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатами на Новый год
Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил на своем сайте о правилах хранения главного новогоднего блюда – салатов.
Общество
Дочь Пескова рассказала, как французы «прикалываются» над «русским стилем» красоты
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
Выйти из дома. Год трагедии в Магнитогорске. Пострадавшие ищут новую жизнь. В Кремле произошедшее называют «взрывом газа», а следствие до сих пор молчит
27 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения".
Общество
Никитин включил подсветку нижегородского кремля
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Александра Емельяненко одним ударом
Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Происшествия
Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге
Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Малахова
Футбол
«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Космос
На юге Китая начинают строить международный космический городок
О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки
Армия и оружие
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Экономика
«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»
Как "Росатом" оказался в "Деле" Лихачев не назвал сумму сделки по покупке 30% "Дела", отметив лишь, что группу оценивали без учета "Трансконтейнера".