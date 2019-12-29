Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Транспорт
В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей
Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума.
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву», Малкин сделал дубль
«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Евгений Малкин.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Футбол
Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»
31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Финансы
Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Экипаж МКС нарядил новогоднюю елку на борту станции
Экономика
Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Здоровье
Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню
Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Хоккей
Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ
Ни одна из пяти команд — Россия, Канада, США, Чехия и Германия — не обходится без поражений.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Общество
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Авто
Geely выпустит семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Происшествия
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.