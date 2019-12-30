Экономика

REGNUMREGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Среди российских предпринимателей больше всех разбогател Владимир Потанин

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Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Газета.Ruвчера в 05:38

Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером

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Lenta.ruвчера в 00:52

Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

РИА Новостивчера в 03:21

Bloomberg назвал наиболее разбогатевшего за год российского миллиардера

РБК29 декабря в 23:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:32, Ашберн
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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

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Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улицах города.
RT на русском 02:05
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Футбол

«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски

Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:01
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
StarHit.ru вчера в 14:30
Хоккей

Яшкин дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал чешского форварда московского "Динамо" Дмитрия Яшкина на один матч регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 00:21
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru 29 декабря в 14:45
Технологии

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия вчера в 18:50
Космос

Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца

REGNUM 28 декабря в 03:44
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
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Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Футбол

«Ростов» всегда будет биться до последнего: обращение Президента клуба

ФК Ростов 01:08
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском вчера в 07:07
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

«Гоубули из шести складок», или Как Путин придумал блюдо для китайцев

Президент России Владимир Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, в ходе своего последнего государственного визита в июне прошлого года российский лидер, сам того не ведая, придумал для жителей Китая новый вид гоубули.
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Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Невские Новости 00:18
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru вчера в 15:43
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
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В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации

Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
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За злоупотребление «аварийкой» могут ввести наказание

В России могут ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки.
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КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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