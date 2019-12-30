Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером
Коммерсантъвчера в 00:26
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Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
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Недавно стало известно об интересе «Эспаньола» к нападающему «Шанхай Теллэйс» Халку.
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улицах города.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Футбол
«Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски
Туринцы согласовали условия личного контракта с игроком, который будет получать 2-3 млн евро в год на ближайшие 4,5 сезона.
Политика
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Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
Хоккей
Яшкин дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал чешского форварда московского "Динамо" Дмитрия Яшкина на один матч регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте турнира.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Технологии
Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
«Гоубули из шести складок», или Как Путин придумал блюдо для китайцев
Президент России Владимир Путин за последние 20 лет неоднократно бывал в Китае, в ходе своего последнего государственного визита в июне прошлого года российский лидер, сам того не ведая, придумал для жителей Китая новый вид гоубули.
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Финансы
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Здоровье
В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации
Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
Транспорт
За злоупотребление «аварийкой» могут ввести наказание
В России могут ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки.
Происшествия