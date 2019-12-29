Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Политика
Новак рассказал, как и когда Газпром достроит Северный поток 2
Одним из вариантов может стать использование судна, которым можно будет достроить проект, «судна, которое сейчас находится на Дальнем Востоке».
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне
По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста
Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Спорт
Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу в Москве
Российский шахматист Владимир Крамник стал третьим на чемпионате мира по блицу, который проходит в Москве.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Общество
Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Футбол
Черчесов продолжит работу в сборной по старому контракту
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество