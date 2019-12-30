Экономика

REGNUMREGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Bloomberg назвал наиболее разбогатевших российских миллиардеров

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Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

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Bloomberg: совокупное состояние самых богатых россиян за год выросло на 21 процент

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Bloomberg выяснил, как обогатились российские олигархи за год

URA.Ru28 декабря в 08:12
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Бузова улетела с Манукяном в Куршевель на Новый год

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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Наука

Новосибирские физики открыли новую частицу

Дни24 27 декабря в 06:52
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Общество

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
РИА Новости 09:35
Политика

В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
КП - Донецк 08:55
Политика

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:34
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Экономика

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
REGNUM 08:46
Общество

Шэрон Стоун заблокировали в российском приложении для знакомств

РЕН ТВ 07:42
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
RT на русском 05:11
Общество

«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»

Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
REGNUM 04:15
Происшествия

Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Вечерняя Москва 00:40
Армия и оружие

В Киеве заявили о стремительной деградации ВСУ

ФАН 03:50
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая с 6 января 2020 года в связи с продолжающимися случаями выявления в этой продукции опасных карантинных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Rambler News Service 10:00
Экономика

Какие законы вступают в России с Нового 2020 года

С 2020 года в стране начинают действовать новые правила выгула собак опасных пород.
Иркутск Сегодня вчера в 20:35
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
RT на русском 09:39
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 27 декабря в 13:51
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Политика

Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 12:17
Политика

Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ

Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
ФАН 03:24
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников едят фастфуд и пьют газировку

Анна Попова напомнила, что употребление сладких напитков и фастфуда ведет к развитию ожирения и эндокринных заболеваний.
RuNews24.ru 09:35
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
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