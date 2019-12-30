Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Общество
Украинский режиссер Сенцов поведал об издевательствах в ямальской колонии
Украинский режиссер Олег Сенцов, осуждённый в России на 20 лет по обвинению в терроризме, рассказал об издевательствах в колонии на Ямале.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Футбол
РФС подписал новый тренерский контракт с Кержаковым
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Общество
МИД России решил устроить вечеринку в стиле Гэтсби с «реками шампанского»
«Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в концепции.
Хоккей
Появилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — США
Общество
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Энергетика
В 2019 году Турции и Балканам хватило бы трети «Турецкого потока»
По данным «Укртрансгаза», в 2019 году через Украину на Балканы и в Турцию подали 10,1 млрд кубометров российского газа.
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Космос
Илон Маск рассказал, когда Crew Dragon отправится к МКС
Известный изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что запуск корабля Crew Dragon, на котором NASA планирует доставлять астронавтов на МКС, состоится не раньше весны-лета 2020 года.
Гаджеты
Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 стартовали в России
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Происшествия
Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Происшествия
Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам
Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».