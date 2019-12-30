Экономика
REGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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Bloomberg представил рейтинг самых успешных российских олигархов 2019 года
Национальная служба новостей02:36
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В Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
«Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
Армия и оружие
Модернизированные Су-34М поставят Минобороны РФ по новому контракту
Министерство обороны РФ заключило контракт с объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), на основе которого ведомство будет получить модернизированные Су-34М.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Политика
ЛНР завершила обмен пленными с Киевом
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Общество
Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Политика
Путин рассказал, как возводили Крымский мост
Путин отметил, что до этого попытки возвести мост через Керченский пролив в истории предпринимались трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и звучали предположения, что у Российской Федерации такой транспортный переход не получится сделать.
Общество
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Гаджеты
Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае
Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
Происшествия
В Волгограде вспоминают жертв теракта в троллейбусе №15
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Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Политика
На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году
В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.