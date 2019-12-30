Экономика

REGNUMREGNUMНазваны самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд.
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