Авто

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые угоняемые автомобили в Москве

Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры. С января по октябрь этого года чаще других угоняли японские Toyota, их в федеральный розыск объявляли 221 раз.
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