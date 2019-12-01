Авто

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНазваны самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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