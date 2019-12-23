Общество
РИА НовостиНазваны самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.
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с чего всё началось
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний.Известия14:30
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Футбол
«Лацио» выиграл Суперкубок Италии, победив «Ювентус»
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
Политика
Германия намерена завершить «Северный поток — 2» вопреки санкциям США
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на санкции со стороны США, заверило немецкое правительство, 22 декабря сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Общество
Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы
Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая.
Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Технологии
Мини-компьютер от Омского НИИ потеснит зарубежные ЭВМ
Устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, к примеру, в комплексах связи.
Политика
Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»
Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Футбол
«Арсенал» может подписать форварда «Байера» Фолланда в январе
Клуб изучает возможность трансфера уже в январе. Срок контракта Фолланда с «Байером» истекает летом 2021 года.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Футбол
Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Энергетика
Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите
Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
Армия и оружие
На Украине ввели список званий высших офицеров по образцу НАТО
В проекте закона указано, что теперь воинское звания высших офицеров Украины будут соответствовать званиям в армиях стран НАТО: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменяется на звание — генерал.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.