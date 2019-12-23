Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний.
Известия14:30

Подробнее о событии

Названы самые востребованные профессии в России

РИА Новости15:42

Названы самые востребованные профессии в России

Lenta.ru16:39

Названа наиболее востребованная профессия в России

RT на русском16:29

Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в России

Комсомольская правда15:49

Эксперты назвали самые востребованные среди россиян профессии

РБК16:57

Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец

Известия16:01

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

РЕН ТВ14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Футбол

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

Советский спорт 13:44
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 07:58
Политика

Германия намерена завершить «Северный поток — 2» вопреки санкциям США

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на санкции со стороны США, заверило немецкое правительство, 22 декабря сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.
Красная весна 17:29
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Коммерсантъ 05:58
Общество

Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы

Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая.
Известия 09:47
Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Вести.Ru 17:34
Технологии

Мини-компьютер от Омского НИИ потеснит зарубежные ЭВМ

Устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, к примеру, в комплексах связи.
SM News 20 декабря в 04:22
Политика

Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
News.ru 06:59
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Футбол

«Арсенал» может подписать форварда «Байера» Фолланда в январе

Клуб изучает возможность трансфера уже в январе. Срок контракта Фолланда с «Байером» истекает летом 2021 года.
Sports.ru 13:17
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС вчера в 08:12
Футбол

Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Soccer.ru вчера в 16:24
Кино

Ди Каприо пристыдил актеров Голливуда за жалобы на работу

SM News 12:40
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Авто

Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж

Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Новые автомобили вчера в 00:02
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае.
Газета.Ru 20 декабря в 02:45
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия 17:41
Энергетика

Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.
Известия 16:01
Авто

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Российская газета 06:32
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости 10:35
Армия и оружие

На Украине ввели список званий высших офицеров по образцу НАТО

В проекте закона указано, что теперь воинское звания высших офицеров Украины будут соответствовать званиям в армиях стран НАТО: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменяется на звание — генерал.
Военное дело 20 декабря в 10:50
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное