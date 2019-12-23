с чего всё началось

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.

Политика Германия намерена завершить «Северный поток — 2» вопреки санкциям США Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на санкции со стороны США, заверило немецкое правительство, 22 декабря сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.

Политика Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.

Футбол Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик» В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.

Происшествия В Апатитах подростки избили полицейских Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Общество Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.

Общество В Роскачестве оценили российские игристые вина Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае.

Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.

Энергетика Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.

Авто Российскому авторынку предрекли очередной кризис Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Космос Появилось видео посадки космического корабля Starliner С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.

Политика Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.