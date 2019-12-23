Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.
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Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний.
Известия14:30

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Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец

Известия16:01

Названы самые востребованные профессии в России

РИА Новости15:42

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

РЕН ТВ14:58

Названа наиболее востребованная профессия в России

RT на русском16:29

Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в России

Комсомольская правда15:49

Названы самые востребованные профессии в России

Lenta.ru16:39

Профессия продавца-кассира стала самой востребованной в России

Общественное телевидение России16:20
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