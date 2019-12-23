с чего всё началось

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Второе и третье место в опубликованном газетой рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.

Политика Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.

Политика В Польше оценили слова Путина о Второй мировой войне В Польше распространили заявление-ответ на слова российского президента Владимира Путина о том, что советские войска вошли на польскую территорию после того, как "правительство Польши утратило контроль за своими вооруженными силами".

Политика Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.

Происшествия В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.

Кино Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Здоровье Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Происшествия В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть "Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.

Армия и оружие США обеспокоены усилением конфликта в Ливии США «очень обеспокоены» усилением конфликта в Ливии на фоне сообщений о «наемниках из России», выступающих на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил Reuters высокопоставленный представитель Госдепа.

Общество Минкомсвязь проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета Минкомсвязь совместно с операторами связи и другими ведомствами проведет в понедельник, 23 декабря, учения по обеспечению устойчивой работы Рунета.