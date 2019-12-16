Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

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