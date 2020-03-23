Коронавирус
ForbesНазваны самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса
Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.
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Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».РБК03:45
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Трекер маркетолога: важные цифры, исследования, обзоры о влиянии коронавируса на индустрию
Adindex.ruвчера в 12:51
Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
Комсомольская правда08:08
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Наука
Выявлен оптимальный состав материала для антенн 5G-связи
Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Египта (Университет Танта), Бразилии (Федеральный университет в Сеаре) и Индии (Университет Гуджарат, Профессиональный университет Лавли) занимаются исследованием композиционных материалов на основе функциональных магнитных оксидов ионов железа (ферритов).
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Политика
Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке
Российский президент Владимир Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Глава Тамбова застряла во Вьетнаме из-за коронавируса
Глава Тамбова Наталия Макаревич находится с дочкой во Вьетнаме под наблюдением специалистов и соблюдает все меры безопасности в связи с коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»
Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде
Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Политика
Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи
На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
МИД призвал находящихся за рубежом россиян срочно прийти в консульства
Министерство иностранных дел (МИД) РФ призвало россиян, испытывающих сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, срочно передать свои данные в российские посольства и консульства за рубежом.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Происшествия
Главврача роддома в Йошкар-Оле уволили после кражи младенца
Из перинатального центра в Йошкар-Оле был уволен главный врач Николай Сушенцов после того, как из больницы был украден младенец.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В центре российского города нашли бункер нацистов
В центре Новороссийска (Краснодарский край) обнаружили бункер нацистов. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Общество
За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян
Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".