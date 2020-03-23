Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».

с чего всё началось

Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

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