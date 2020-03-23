Коронавирус

ForbesForbesНазваны самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».
РБК03:45

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Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъ05:53

Трекер маркетолога: важные цифры, исследования, обзоры о влиянии коронавируса на индустрию

Adindex.ruвчера в 12:51

Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ru09:40

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомости05:20

Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правда08:08

Продажи гречки в СЗФО в начале марта выросли на 98%

ТАСС10:09
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Наука

Выявлен оптимальный состав материала для антенн 5G-связи

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Египта (Университет Танта), Бразилии (Федеральный университет в Сеаре) и Индии (Университет Гуджарат, Профессиональный университет Лавли) занимаются исследованием композиционных материалов на основе функциональных магнитных оксидов ионов железа (ферритов).
Naked Science 07:21
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Политика

Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

Российский президент Владимир Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 08:31
Общество

Глава Тамбова застряла во Вьетнаме из-за коронавируса

Глава Тамбова Наталия Макаревич находится с дочкой во Вьетнаме под наблюдением специалистов и соблюдает все меры безопасности в связи с коронавирусом.
Известия 09:18
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Политика

МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Вести.Ru 21 марта в 07:21
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Российская газета 08:44
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru 10:06
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Народные новости 05:35
Политика

Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи

На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
РЕН ТВ вчера в 02:48
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

РБК вчера в 11:07
Экономика

Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса

Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новости 07:30
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

МИД призвал находящихся за рубежом россиян срочно прийти в консульства

Министерство иностранных дел (МИД) РФ призвало россиян, испытывающих сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, срочно передать свои данные в российские посольства и консульства за рубежом.
АБН 09:27
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Происшествия

Главврача роддома в Йошкар-Оле уволили после кражи младенца

Из перинатального центра в Йошкар-Оле был уволен главный врач Николай Сушенцов после того, как из больницы был украден младенец.
Газета.Ru 09:30
Биатлон

Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Inc-news.ru 22 марта в 17:44
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Общество

В центре российского города нашли бункер нацистов

В центре Новороссийска (Краснодарский край) обнаружили бункер нацистов. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».
Lenta.ru 06:44
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Общество

За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян

Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".
Газета.Ru 09:24
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