Коронавирус

ForbesForbesНазваны самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».
РБК03:45

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Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъ05:53

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомости05:20

Закрытия рынков в Москве из-за коронавируса не будет

Комсомольская правда06:09

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Росбалт05:23

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Forbes06:30

Продажи гречки, риса и сахара за неделю подскочили в более чем в 1,5 раза

Интерфакс - Россия05:40
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Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Общество

В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса

В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
FlashNord вчера в 02:50
Общество

Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»

Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Красная весна 05:30
Финансы

Официальный курс доллара и евро вырос

Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.
Газета.Ru вчера в 06:51
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Общество

Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.
Эхо Москвы 05:33
Шоу-бизнес

Бесконтактный эфир: «Вечерний Ургант» пригласил гостя по видеосвязи

Вечером 23 марта в аккаунте передачи в Instagram появилось сообщение, что герой свежего выпуска Александр Ширвиндт, будет отвечать на вопросы Ивана Урганта по видеосвязи.
Телепрограмма вчера в 14:56
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Более 80% российских школ ушли на каникулы 23 марта

Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта, в остальных продолжается учебный процесс.
ТАСС 05:20
Общество

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
REGNUM 06:50
Политика

МИД Белоруссии рассказал о миграционной угрозе из России

Замминистра констатировал, сообщает белорусское информагентство «Интерфакс-Запад», что для постсоветской республики большую проблему создаёт незаконная миграция граждан России, устремившихся в Евросоюз через Белоруссию.
REGNUM 07:08
Происшествия

На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
RT на русском 06:54
Общество

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
РИА Новости 04:56
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской хочет сменить имя

Девушка признается, что ее так сначала называли друзья, а потом это имя дал ей шаман.
StarHit.ru 05:30
Экономика

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
ТАСС вчера в 15:47
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa вчера в 07:39
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Происшествия

В Калужской области выявлен второй случай коронавируса

REGNUM 05:20
Политика

Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

Известия 06:34
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Общество

ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об ускорении темпов распространения нового типа коронавируса в мире, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Ведомости 05:04
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Авто

Новый Nissan X-Trail заметили на тестах

Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.
SpeedMe вчера в 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
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