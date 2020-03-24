Коронавирус

ForbesForbesНазваны самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».
РБК03:45

Подробнее о событии

Аналитики назвали 10 популярных продуктов у россиян при карантине

РЕН ТВ11:58

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45

Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правда08:08

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Forbes06:30

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъ05:53

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомости05:20

Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ru09:40
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Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Наука

В Австралии найден самый древний предок почти всех животных

Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.
Замана 08:22
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
МК-Спорт вчера в 07:58
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском 16:30
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Взгляд.ру 16:49
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom 14:33
Армия и оружие

Российских военных проверили на коронавирус

Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Lenta.ru 19:28
Экономика

Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Lenta.ru 05:55
Наука

Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы

Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Faktom 04:34
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 15:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Автоспорт

Фото: Даниил Квят пообщался с дочкой по скайпу

Autosport.com.ru 12:54
Происшествия

Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву

Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Газета.Ru 09:12
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.
Взгляд.ру 19:39
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме

Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Бизнес-газета 03:04
Футбол

ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
Soccer.ru 19:37
Игры

DOOM Eternal включает в себя две классические игры серии

Напомним, что классические части вышли в 1993 и 1994 годах соответственно. Вышла новая игра 20 марта на PS4, Xbox One, Stadia и РС.
RuNews24.ru 22 марта в 09:21
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

РБК 11:11
Происшествия

СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске

Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
РИА Новости 20:48
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 11:56
Киберспорт

Natus Vincere выиграла первый матч на онлайн-турнире по CS:GO

Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по CS: GO обыграл forZe (2:0) в третьем матче группового этапа онлайн-турнира ESL Pro League Season 11.
Матч ТВ 22 марта в 05:42
Экономика

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:43
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
REGNUM 20:22
Здоровье

Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России

Российский доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:27
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
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