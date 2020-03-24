Коронавирус
ForbesНазваны самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса
Самыми востребованными товарами у россиян за неделю с 9 по 15 марта 2020 года стали гречка, рис и пельмени, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомился РБК.
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Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».РБК03:45
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Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
Комсомольская правда08:08
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Политика
Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
Наука
В Австралии найден самый древний предок почти всех животных
Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Биатлон
Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон
Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Экономика
Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Наука
Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы
Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Автоспорт
Фото: Даниил Квят пообщался с дочкой по скайпу
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме
Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Футбол
ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.
Игры
DOOM Eternal включает в себя две классические игры серии
Напомним, что классические части вышли в 1993 и 1994 годах соответственно. Вышла новая игра 20 марта на PS4, Xbox One, Stadia и РС.
Происшествия
СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске
Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
Киберспорт
Natus Vincere выиграла первый матч на онлайн-турнире по CS:GO
Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по CS: GO обыграл forZe (2:0) в третьем матче группового этапа онлайн-турнира ESL Pro League Season 11.
Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Здоровье
Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России
Российский доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.