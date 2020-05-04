Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва. Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
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с чего всё началось

Врачи назвали самые вредные привычки в самоизоляции

Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.
Вечерняя Москвавчера в 05:22

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Врачи назвали главные вредные привычки людей на самоизоляции

РБК02:12

Врачи назвали самые опасные ошибки при самоизоляции

Московский Комсомолец00:20

Врачи назвали вредные привычки россиян на самоизоляции

Известия00:06

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Lenta.ru00:03

Новые вредные привычки появились у россиян на самоизоляции

Телеканал 360°00:37

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

РИА Новостивчера в 23:09

Врачи назвали самые вредные привычки в самоизоляции

Вечерняя Москвавчера в 05:22
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
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Политика

Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России

За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Общество

В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19

Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Здоровье

На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус

Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
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Шоу-бизнес

Соловьев: я больше всего боюсь, что Собчак убьют

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак боится, что ее убьют.
URA.Ru вчера в 17:26
Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
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Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 02 мая в 07:25
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Армия и оружие

От Путина потребовали привлечь к борьбе с вирусом войска РХБЗ и медслужбу ВС

«Основным назначением Войск РХБ защиты ВС России является организация защиты войск и сил, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время и обеспечение имуществом РХБ защиты», — говорится в петиции, адресованной президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, а также главе Минобороны и Генпрокурору.
Росбалт 02:40
Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

МедиаПоток 01 мая в 11:36
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Общество

Россиянам пообещали аномально теплую неделю

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
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Общество

В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу

В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер вчера в 14:39
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК вчера в 06:08
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 02 мая в 13:34
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Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
7
Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
156
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
7
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
1K
Общество

Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции

По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
3
Энергетика

Нефтяной промышленности США предрекли крах

Сланцевой нефтедобыче США грозит полнейший крах, считает Берман.
Экономика сегодня 02:52
2
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
127
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
2,2K
Экономика

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
3
Наука

Ученые выяснили, что картофель может заменить спортпит

Раньше приверженцы спорта и похудения старались избегать картофеля в питании, однако недавно ученые реабилитировали овощ.
Волгоградская правда 01 мая в 10:01
7
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
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