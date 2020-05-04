Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва. Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.Вечерняя Москвавчера в 05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Политика
Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России
За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Здоровье
На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус
Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
Шоу-бизнес
Соловьев: я больше всего боюсь, что Собчак убьют
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак боится, что ее убьют.
URA.Ru вчера в 17:26
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском 02 мая в 07:25
Армия и оружие
От Путина потребовали привлечь к борьбе с вирусом войска РХБЗ и медслужбу ВС
«Основным назначением Войск РХБ защиты ВС России является организация защиты войск и сил, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время и обеспечение имуществом РХБ защиты», — говорится в петиции, адресованной президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, а также главе Минобороны и Генпрокурору.
Росбалт 02:40
Наука
Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море
МедиаПоток 01 мая в 11:36
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер вчера в 14:39
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК вчера в 06:08
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 02 мая в 13:34
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции
По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
Энергетика
Нефтяной промышленности США предрекли крах
Сланцевой нефтедобыче США грозит полнейший крах, считает Берман.
Экономика сегодня 02:52
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Экономика
Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
Наука
Ученые выяснили, что картофель может заменить спортпит
Раньше приверженцы спорта и похудения старались избегать картофеля в питании, однако недавно ученые реабилитировали овощ.
Волгоградская правда 01 мая в 10:01
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53