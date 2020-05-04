Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва. Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.Вечерняя Москвавчера в 05:22
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Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
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Раскрыты новые детали гиперкара-гибрида McLaren Speedtail
Гиперкар McLaren Speedtail был представлен осенью 2018 года и успел с тех пор отправиться на годичные тесты, увенчавшиеся серией из тридцати с лишним заездов на максималку (403 км/ч).
Драйв 03:05
Общество
В России за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 76 человек с COVID-19, за все время - 1356, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек
Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
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Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске
Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 06:24
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
Общество
Работающие в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат до 175 тыс. рублей
Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей.
ТАСС 03:46
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Почти 800 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Эхо76 - Ярославль 04:36
Энергетика
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС 02:54
Общество
В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Из Большого Иргиза под Балаковом выловили тело мужчины
Как сообщает портал "ЧП-Саратов", утопленника из реки Большой Иргиз вытащили спасатели.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:35
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья
Экономика сегодня 02 мая в 05:11
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Знарок продолжит работу в «Спартаке»
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Полиция Сургута ночью разгоняла вечеринку бизнесменов в ресторане
Сегодня ночью полиция Сургута накрыла подпольную вечеринку.
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Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
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В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
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На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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В России за сутки коронавирусом заразились свыше 10 тысяч человек
В России за сутки коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек Напомним, накануне в России за сутки зафиксировали 9 тысяч 623 новых случая заражения коронавирусом.
Sputnik Таджикистан 04:09
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Еще 60 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области за сутки зафиксировано еще 60 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
Другой город (Самара) 04:04