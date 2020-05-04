Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва. Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.Вечерняя Москвавчера в 05:22
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Игры
Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Происшествия
Родные заключенных взбунтовавшейся колонии заявили о пытках осужденных
Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, пожаловались на пытки в отношении близких.
Lenta.ru 05:48
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
Здоровье
Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья
Экономика сегодня 02 мая в 05:11
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток
РИА Новости 06:00
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
Газета.Ru 03:45
Здоровье
В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека
Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
Авто
Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина
Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31