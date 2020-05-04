Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва. Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
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с чего всё началось

Врачи назвали самые вредные привычки в самоизоляции

Режим самоизоляции призван сократить масштабы распространения коронавируса. Находясь дома, многие занимаются массой полезных дел — самообразованием, физкультурой или хобби, уделяют больше времени родным. Однако пребывание в четырех стенах может стать причиной появления вредных привычек.
Вечерняя Москвавчера в 05:22

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Врачи назвали главные вредные привычки людей на самоизоляции

РБК02:12

Врачи назвали самые опасные ошибки при самоизоляции

Московский Комсомолец00:20

Врачи назвали вредные привычки россиян на самоизоляции

Известия00:06

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Lenta.ru00:03

Новые вредные привычки появились у россиян на самоизоляции

Телеканал 360°00:37

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

РИА Новостивчера в 23:09

Врачи назвали самые вредные привычки в самоизоляции

Вечерняя Москвавчера в 05:22
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
1,6K
Общество

У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Игры

Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс

Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
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Общество

В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Происшествия

Родные заключенных взбунтовавшейся колонии заявили о пытках осужденных

Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, пожаловались на пытки в отношении близких.
Lenta.ru 05:48
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
96
Общество

Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
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Здоровье

Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья

Экономика сегодня 02 мая в 05:11
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток

РИА Новости 06:00
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Политика

Парасюк рассказал о стрельбе активистов Майдана по милиционерам

Известия 05:47
22
Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
Газета.Ru 03:45
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Здоровье

В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека

Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
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Авто

Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
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Общество

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Шоу-бизнес

В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина

Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
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Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Общество

Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
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Здоровье

Врачи предсказали «масочное» будущее

В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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