Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Названы самые высокооплачиваемые профессии по регионам России

Коммерсантъвчера в 22:41

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известиявчера в 20:05

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ruвчера в 18:48

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Газета.Ruвчера в 19:13

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08
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Политика

Окружной суд Гааги проведет слушания по делу о катастрофе рейса МН17 в июле 2014 года

Роман Доброхотов подчеркнул, что доставить хоть кого-то из обвиняемых на суд без политической воли России невозможно, а действующая власть этого не допустит.
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Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Общество

Меркель отправилась на карантин

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Znak.com 02:00
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Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
ТВ Центр 01:44
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости вчера в 03:44
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Гаджеты

Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
iXBT.com 01:13
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Общество

Евросоюз может закрыть границы на два года

Границы стран, являющихся участницами Евросоюза, могут остаться закрытыми в течение двух ближайших лет из-за распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 19:39
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Политика

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Известия вчера в 18:26
Экономика

Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Уралинформбюро 20 марта в 07:29
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку

РИА Новости вчера в 22:26
Армия и оружие

В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя Су-27

Авторы журнала «The National Interest» опубликовали материал, в котором задались вопросом, почему истребитель Су-27, созданный в период холодной войны, до сих пор остается актуальным.
Военное дело 20 марта в 01:43
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Общество

Мэр Уфы и министр финансов Башкирии ушли на карантин по коронавирусу

Ульфат Мансурович [Мустафин – мэр Уфы] ушёл на карантин, министр финансов [Лира Игтисамова]у нас на карантине.
ГТРК Башкортостан 01:50
Общество

Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку

Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
РИА Новости 01:29
Экономика

Российская пшеница обогнала нефть в цене

По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.
Газета.Ru 00:55
Музыка

Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»

Наставником выборжанки стал Валерий Меладзе, повернувшейся к ней во время слепого прослушивания.
ЛОТ вчера в 03:56
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru 21 марта в 00:10
Гаджеты

Apple ограничила онлайн-продажи iPhone двумя смартфонами в руки

Компания Apple ввела ограничения на продажи iPhone через свои интернет-магазины во многих странах мира, в том числе в США и Китае.
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Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН вчера в 13:10
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Экономика

Несырьевые компании попросили у правительства больше поддержки

Антикризисный план «Деловой России» включает около 40 видов дополнительной поддержки несырьевых компаний, а также мероприятий по стимулированию потребительского спроса.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
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