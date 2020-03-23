Общество
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
Читать в источнике
Оценить366
с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Окружной суд Гааги проведет слушания по делу о катастрофе рейса МН17 в июле 2014 года
Роман Доброхотов подчеркнул, что доставить хоть кого-то из обвиняемых на суд без политической воли России невозможно, а действующая власть этого не допустит.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Меркель отправилась на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
Политика
ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию
Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Общество
В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян
Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Гаджеты
Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Общество
Евросоюз может закрыть границы на два года
Границы стран, являющихся участницами Евросоюза, могут остаться закрытыми в течение двух ближайших лет из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Фигурное катание
Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку
Армия и оружие
В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя Су-27
Авторы журнала «The National Interest» опубликовали материал, в котором задались вопросом, почему истребитель Су-27, созданный в период холодной войны, до сих пор остается актуальным.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Общество
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Общество
Мэр Уфы и министр финансов Башкирии ушли на карантин по коронавирусу
Ульфат Мансурович [Мустафин – мэр Уфы] ушёл на карантин, министр финансов [Лира Игтисамова]у нас на карантине.
Общество
Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку
Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
Экономика
Российская пшеница обогнала нефть в цене
По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.
Музыка
Юная вокалистка из Выборга стала участницей шоу «Голос. Дети»
Наставником выборжанки стал Валерий Меладзе, повернувшейся к ней во время слепого прослушивания.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Гаджеты
Apple ограничила онлайн-продажи iPhone двумя смартфонами в руки
Компания Apple ввела ограничения на продажи iPhone через свои интернет-магазины во многих странах мира, в том числе в США и Китае.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Спорт
Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Несырьевые компании попросили у правительства больше поддержки
Антикризисный план «Деловой России» включает около 40 видов дополнительной поддержки несырьевых компаний, а также мероприятий по стимулированию потребительского спроса.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.