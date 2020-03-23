Общество
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
Читать в источнике
Оценить369
с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество
В России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Общество
Минкульт России приказал закрыть все кинотеатры на время коронавируса
В министерстве культуры РФ подписали приказ о приостановке работы кинотеатров, чтобы ограничить распространение новой опасной инфекции.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Общество
Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта
Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Армия и оружие
Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Спорт
Олимпийская чемпионка Стина Нильссон сменит лыжные гонки на биатлон
Олимпийская чемпионка — 2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.
Политика
Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом
Власти Италии попросили американских военных о помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
В правительстве разъяснили ограничения на въезд в Россию иностранцев
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ С 18 МАРТА ПО 1 МАЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ГРАЖДАН СТРАН СНГ, АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ - КАБМИН РИА НОВОСТИ
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Общество
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию
Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Энергетика
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Кино
Российский прокат возглавил мультфильм «Тролли. Мировой тур»
Мультфильм заработал в период с 19 по 22 марта в кинотеатрах России и стран СНГ более 97 миллионов рублей, по предварительным данным портала kinobusiness.com.
Происшествия
Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине
Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Шестидесятилетняя жительница Великобритании Клэр Герада, которая работает врачом, подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как ей удалось вылечиться.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и игру про Лару Крофт
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян в наряде от BALMAIN похожа на шоколадный фонтан
В своем Instagram звезда опубликовала снимок в наряде от Balmain коллекции осень-зима 2020/21, который тут же вызвал бурную реакцию фанатов.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.