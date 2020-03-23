Экономика
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
Как сообщается на сайте «Газета. ru», боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию.
Общество
Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии
«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Футбол
ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Гаджеты
Google анонсирует новое приложение Camera Go
На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
Культура
Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Здоровье
Признак заражения тяжелой формой коронавируса назвали
Происшествия
Коронавирус подтверждён у шестого пациента в Красноярском крае
Красноярск, 23 марта 2020, 06:47 — REGNUM В Красноярском крае в стационаре находятся шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 9
Роспотребнадзор Самарской области привел очередные не утешительные данные по числу заболевших коронавирусом.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину
Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
Космос
Космонавты ободрили тех, кто в изоляции, как могли
На этой неделе несколько космонавтов опубликовали в Твиттере сообщения о том, как справиться с изоляцией и вызываемым ею стрессом.
Общество
Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года
Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Политика
Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Экономика
Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял решение ввести трехмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выплату страховых взносов, а также отсрочку для них уплаты арендных платежей.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Транспорт
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Спорт
Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".