Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

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Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
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Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

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РИА Новости вчера в 19:23
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Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

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РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
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ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»

Metaratings вчера в 12:00
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК вчера в 11:18
Гаджеты

Google анонсирует новое приложение Camera Go

На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
ITZine.ru 20 марта в 01:21
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Ugpressa.ru 21 марта в 08:06
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
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Здоровье

Признак заражения тяжелой формой коронавируса назвали

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REGNUM вчера в 23:47
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Число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до 9

Роспотребнадзор Самарской области привел очередные не утешительные данные по числу заболевших коронавирусом.
Evo-rus.com 21 марта в 06:23
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета вчера в 18:34
Авто

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Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
РИА Новости 00:08
Космос

Космонавты ободрили тех, кто в изоляции, как могли

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Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
REGNUM вчера в 21:03
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика

Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.
Piter.tv вчера в 03:34
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Экономика

Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял решение ввести трехмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выплату страховых взносов, а также отсрочку для них уплаты арендных платежей.
РИА Новости 20 марта в 07:50
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

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Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru вчера в 16:35
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Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
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