Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

РБКвчера в 23:47

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

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Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

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Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Газета.Ruвчера в 19:13

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08
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Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
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ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Газета.Ru 20 марта в 21:58
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В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин

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РИА Новости вчера в 23:55
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Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
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Здоровье

В Китае выздоровели почти 90% зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 120 человек, при этом почти 90% всех зараженных выздоровели, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и завезла в регион коронавирусную пневмонию.
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Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
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Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и игру про Лару Крофт

Astera 20 марта в 16:43
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Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
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Кино

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Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 08:11
Экономика

Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Уралинформбюро 20 марта в 07:29
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
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Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия 21 марта в 23:05
Происшествия

Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

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Интерфакс вчера в 13:41
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ 21 марта в 02:16
Политика

ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая

Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Московский Комсомолец 00:07
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79 – 82 руб. за доллар и 80 – 89 руб. за евро.
Утро.ru вчера в 03:38
Политика

Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России

Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты.
ФАН вчера в 13:13
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Здоровье

Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
ФАН вчера в 18:22
Здоровье

16-летнюю пациентку вылечили от коронавируса в Москве

Еще одну пациентку, у которой ранее был подтверждён коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 00:36
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
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Известия 21 марта в 23:46
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
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Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 14:44
Общество

Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 17:03
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