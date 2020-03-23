Экономика
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Политика
Итальянцы в соцсетях благодарят Россию за помощь и ругают ЕС
На странице Российского посольства в Риме появились сотни отзывов от итальянцев, а также жителей других стран мира, которые благодарят Россию за помощь и обвиняют США, ЕС и НАТО - партнеров Италии - в бездействии.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Хоккей
Испанские журналисты дали характеристику Александру Овечкину
Испанское издание Sport.es составило характеристику форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Кино
Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфорд может сыграть Локи в «Торе: Любовь и гром»
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Футбол
Слуцкий назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал трех лучших футболистов нынешнего сезона чемпионата России.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Общество
Ангела Меркель отправилась на домашний карантин
Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
Общество
Дорожники приступают к ликвидации «Курьинского моря» в Алтайском крае
Вода залила дорогу Дорожно-строительное управление "Южное" приступает к устранению подтопления участка трассы в Курьинском районе.
Игры
Бывший менеджер Xbox оценил усилия Sony по созданию PS5
Вашингтон, 20 марта 2020, 13:07 — REGNUM Бывший директор по маркетингу подразделения Xbox Альберт Пенелло, покинувший Microsoft в 2018 году, оценил усилия Sony в разработке консоли нового поколения.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России
Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты.
Политика
Самолет ВКС России привез 25,5 миллиона защитных масок из Китая
25,5 миллиона индивидуальных защитных масок доставил из КНР самолет ВКС России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Происшествия
Труп мужчины нашли в колодце возле ЗабИЖТ в Чите
В канализационном колодце возле ЗабИЖТ в Чите обнаружено тело мужчины. Об этом ZAB.RU 23 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Умер народный артист РСФСР Николай Боярчиков
Хореограф, народный артист РСФСР Николай Боярчиков умер в воскресенье на 85-м году жизни.