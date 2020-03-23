Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии по регионам России

Коммерсантъ22:41

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

РИА Новости17:08

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

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Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

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