Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.

с чего всё началось

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.

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