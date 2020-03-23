Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

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Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Газета.Ru19:13

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