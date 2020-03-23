Экономика
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новости17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Общество
Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Культура
За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз
Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Авто
Универсал Porsche Taycan Cross Turismo готовится к премьере
Полтора года назад в компании Porsche дали добро на серийное производство приподнятого электрического универсала на базе модели Taycan, который в виде концепт-кара был представлен под именем Mission E Cross Turismo (на фото).
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Спорт
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Культура
Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
Авто