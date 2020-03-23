Экономика
Газета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
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Армия и оружие
Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса
Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Фигурное катание
Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
Армия и оружие
Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали
Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Спорт
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон заявила о том, что переходит в биатлон, передает Expressen.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Экономика
Реклама пострадает от кризиса больше авиакомпаний и турфирм. Что будет
Есть вероятность, что кризис в рекламе окажется еще более масштабным, чем в 2008 и 2014 годах.
Спорт
Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Политика
СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса
Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Наука
Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
Армия и оружие
Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО
Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия".
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Технологии
Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи
В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Кино
Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге
Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.