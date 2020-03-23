Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Названы самые высокооплачиваемые профессии по регионам России

Коммерсантъ22:41

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русском17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Газета.Ru19:13

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ru18:48

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ru18:43

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известия20:05

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

РИА Новости17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

RT на русском 21:30
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
News.ru 09:19
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
RT на русском вчера в 12:52
Армия и оружие

Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали

Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Новостной фронт 09:56
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон заявила о том, что переходит в биатлон, передает Expressen.
Газета.Ru 14:20
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Экономика

Реклама пострадает от кризиса больше авиакомпаний и турфирм. Что будет

Есть вероятность, что кризис в рекламе окажется еще более масштабным, чем в 2008 и 2014 годах.
URA.Ru 22:16
Спорт

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
РБК 22:28
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru 19:26
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
МордовМедиа 08:06
Политика

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

Всероссийское по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса.
РБК 22:14
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 08:02
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия 19:11
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Известия 03:50
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Кино

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры

Народные новости 13:14
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Наука

Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

ToDay News Ufa 20 марта в 13:10
Армия и оружие

Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО

Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:10
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Технологии

Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

В Италии, где число заразившихся коронавирусом COVID-19 уже превысило 53 тыс. человек, а почти 5 тыс. скончались от осложнений болезни, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Новая газета 10:40
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru 18:31
Кино

Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге

Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.
Петербургский дневник вчера в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное