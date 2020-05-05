Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.

с чего всё началось

Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%). При пессимистичном сценарии безработица может достигнуть 7 млн человек (10,5%), считает специалист.

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