Экономика

BFM.ruBFM.ruНазваны сценарии роста безработицы в России

Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%). При пессимистичном сценарии безработица может достигнуть 7 млн человек (10,5%), считает специалист.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Lenta.ru04:35

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
70
Общество

Шведский эпидемиолог назвал две меры борьбы с коронавирусом

Советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК во вторник, 5 мая, заявил, что власти страны опирались на две меры в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:21
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Футбол

Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселоне“ присудят чемпионство. „Реал“ доказал, что он сильнее»

Если в Испании решат присудить «Барселоне» чемпионство, это будет несправедливо.
Sport24.ru 08:11
Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
110
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Здоровье

Реформу системы здравоохранения Украины будут дорабатывать — минздрав

Киев, 5 мая 2020, 11:59 — REGNUM Скандальную реформу системы здравоохранения Украины будут дорабатывать, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 мая во время онлайн-брифинга.
REGNUM 04:59
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
2
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
5
Здоровье

В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим

Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
16
Здоровье

В Псковской области обнаружено уже 40 приезжих с коронавирусом

За период майских праздников в Псковской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом у приехавших в регион людей.
Псковская Лента Новостей 08:15
Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд.
RuNews24.ru 01:05
1
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
1,4K
Космос

Китай провел первый пуск ракеты «Чанчжэн-5В»

Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.
РИА Новости 07:03
1
Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
1
Общество

Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

Что касается основного госэкзамена (ОГЭ), то, по словам Кравцова, его могут отменить вовсе.
Вести.Ru 07:22
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Здоровье

252 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Уже 252 жителя региона заразились коронавирусом нового типа.
Московский Комсомолец Псков 07:40
1
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
1,6K
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
115
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
87
Происшествия

В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Россиян доставили в полицейский участок острова Пханган, там им предъявили обвинения в нарушении режима чрезвычайного положения и употреблении наркотиков.
Газета.Ru 07:15
1
Политика

Владимир Панов покидает пост мэра Нижнего Новгорода

Напомним, Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. До этого он входил в чисто депутатов городской Думы.
Pro Город НН 08:11
26
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
461
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ вчера в 22:31
70
Шоу-бизнес

Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей

Победителем финала шоу Последний герой стала участница Comedy Woman Надежда Ангарская.
iReactor 02 мая в 15:22
68
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
76
Шоу-бизнес

Траньков раскритиковал авторов скандальной статьи о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Максим Траньков высказал свое мнение о скандальной статье про сына фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 07:29
18
Общество

Умер генеральный конструктор РКК «Энергия»

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин умер в ночь на 5 мая, сообщил «Роскосмос».
Ведомости 05:07
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