Экономика
BFM.ruНазваны сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%). При пессимистичном сценарии безработица может достигнуть 7 млн человек (10,5%), считает специалист.
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с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Шведский эпидемиолог назвал две меры борьбы с коронавирусом
Советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК во вторник, 5 мая, заявил, что власти страны опирались на две меры в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:21
Футбол
Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселоне“ присудят чемпионство. „Реал“ доказал, что он сильнее»
Если в Испании решат присудить «Барселоне» чемпионство, это будет несправедливо.
Sport24.ru 08:11
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Реформу системы здравоохранения Украины будут дорабатывать — минздрав
Киев, 5 мая 2020, 11:59 — REGNUM Скандальную реформу системы здравоохранения Украины будут дорабатывать, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 мая во время онлайн-брифинга.
REGNUM 04:59
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Здоровье
В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Здоровье
В Псковской области обнаружено уже 40 приезжих с коронавирусом
За период майских праздников в Псковской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом у приехавших в регион людей.
Псковская Лента Новостей 08:15
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников
Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд.
RuNews24.ru 01:05
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
Космос
Китай провел первый пуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.
РИА Новости 07:03
Кино
Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
Что касается основного госэкзамена (ОГЭ), то, по словам Кравцова, его могут отменить вовсе.
Вести.Ru 07:22
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Здоровье
252 жителя Псковской области заразились коронавирусом
Уже 252 жителя региона заразились коронавирусом нового типа.
Московский Комсомолец Псков 07:40
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП
Россиян доставили в полицейский участок острова Пханган, там им предъявили обвинения в нарушении режима чрезвычайного положения и употреблении наркотиков.
Газета.Ru 07:15
Политика
Владимир Панов покидает пост мэра Нижнего Новгорода
Напомним, Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. До этого он входил в чисто депутатов городской Думы.
Pro Город НН 08:11
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников
Коммерсантъ вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
Победителем финала шоу Последний герой стала участница Comedy Woman Надежда Ангарская.
iReactor 02 мая в 15:22
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Траньков раскритиковал авторов скандальной статьи о сыне Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Максим Траньков высказал свое мнение о скандальной статье про сына фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 07:29
Общество
Умер генеральный конструктор РКК «Энергия»
Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин умер в ночь на 5 мая, сообщил «Роскосмос».
Ведомости 05:07