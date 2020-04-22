Общество
Газета.RuНазваны сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА "Новости".
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Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
В России 1 апреля вступает в силу ряд законов и мер
По словам Владимира Путина, в рамках мер по поддержке простых россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, смогут получать дополнительно по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Происшествия
В Воронежской области подтверждено четыре новых случая COVID-19
Воронеж, 1 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Воронежской области по данным на 1 апреля.
Армия и оружие
Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе
В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Общество
Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы
Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Происшествия
В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ
Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС на время самоизоляции
Жители республики Татарстан получили возможность выходить из дома во время режима самоизоляции по специальным пропускам.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Энергетика
Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство
Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Общество
ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе
«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.
Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Здоровье
В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии
В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.