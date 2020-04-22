Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Пять операторов связи предоставили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Коммерсантъ14:52

Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил

Российская газета14:14

Соцсети, магазины, банки: в РФ заработал бесплатный доступ к важным интернет-ресурсам

ТК Звезда13:10

В России создан перечень сайтов для бесплатного доступа

Росбалт13:41

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Газета.Ru13:27

Операторы связи начали открывать бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам

Life.ru13:44

Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян

ПРАЙМ13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Экономика

В России 1 апреля вступает в силу ряд законов и мер

По словам Владимира Путина, в рамках мер по поддержке простых россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, смогут получать дополнительно по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Происшествия

В Воронежской области подтверждено четыре новых случая COVID-19

Воронеж, 1 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Воронежской области по данным на 1 апреля.
REGNUM 04:18
Армия и оружие

Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе

В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Rusvesna.su 07:11
Общество

Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы

Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
ToDay News Ufa 14:03
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Общество

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Lenta.ru 15:47
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Здоровье

Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ

Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Росбалт 12:40
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС на время самоизоляции

Жители республики Татарстан получили возможность выходить из дома во время режима самоизоляции по специальным пропускам.
ФедералПресс 07:09
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Энергетика

Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство

Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.
Ведомости вчера в 10:16
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Общество

ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.
Взгляд.ру 14:20
Музыка

Земфира представила песню «Крым» для нового альбома

Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Российская газета 16:27
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Здоровье

В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
ФАН 05:52
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости 01:10
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное