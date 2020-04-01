Коронавирус
Газета.RuНазваны сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов
Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Киберспорт
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
Энергетика
В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы
В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о результатах анализа на коронавирус
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была на вечеринке вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, рассказала порталу Starhit о результатах своего анализа на коронавирус.
Общество
В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
Татьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Общество
Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России
В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Футбол
«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара
Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Энергетика
WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли
Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
Общество
В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня
Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.
Общество
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу
Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.