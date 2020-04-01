Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА "Новости".

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

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