Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА "Новости".
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Подробнее о событии

Пять операторов связи предоставили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Коммерсантъ14:52

Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил

Российская газета14:14

Операторы связи начали открывать бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам

Life.ru13:44

В России создан перечень сайтов для бесплатного доступа

Росбалт13:41

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Газета.Ru13:27

Соцсети, магазины, банки: в РФ заработал бесплатный доступ к важным интернет-ресурсам

ТК Звезда13:10

Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян

ПРАЙМ13:06
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Армия и оружие

ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов

Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 16:50
Киберспорт

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
Игромания.ру вчера в 13:22
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 14:42
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Моссовет 17:55
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
РБК 18:00
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 11:19
Энергетика

В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Gazeta.SPb вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о результатах анализа на коронавирус

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была на вечеринке вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, рассказала порталу Starhit о результатах своего анализа на коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции

Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
РЕН ТВ 13:59
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру 09:27
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Общество

Татьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе.
АБН 12:24
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Общество

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Российская газета 17:30
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета 16:36
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Общество

Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России

В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:33
Политика

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
РБК 16:25
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
ИА Красная Весна 29 марта в 15:02
Футбол

«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара

Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Советский спорт 14:50
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
Энергетика

WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
РБК 17:05
Общество

В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня

Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.
REGNUM 09:21
Общество

Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу

Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.
Газета.Ru 17:19
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