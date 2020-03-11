Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер.

с чего всё началось

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

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