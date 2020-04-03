Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

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Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за пандемии коронавируса

ИА Красная Весна00:06

Банкиры назвали отрасли, которые не пострадают из-за коронавируса

ФАНвчера в 23:45

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Определены сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Мойка78вчера в 23:12

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02
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Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 04:28
Общество

Вирусолог оценил прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может закончиться в мае, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью RT.
РИА Новости вчера в 17:16
Фигурное катание

Самый милый карантин из-за коронавируса: мама помогает Алине Загитовой делать растяжку дома

Мама Алины, Ляйсан, помогает делать растяжку своей дочери.
Комсомольская правда вчера в 15:45
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком

Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Летидор вчера в 05:00
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM вчера в 05:35
Экономика

Ростех: РФ нужно не менее 100 тыс. систем обеззараживания воздуха на фоне коронавируса

"Общий объем рынка устройств для обеззараживания воздуха на первом этапе оценивается не менее чем в 100 тыс. систем - прежде всего, это учреждения здравоохранения и образования", - сообщили в Ростехе.
ТАСС 00:34
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Религия

В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится.
Известия вчера в 15:50
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Общество

СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США

Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
REGNUM вчера в 22:10
Происшествия

В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
REGNUM 01 апреля в 00:36
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Футбол

Счетная палата: ФК «Крылья Советов» могут ликвидировать за долги

Долги самарского футбольного клуба «Крылья Советов» превышают совокупную стоимость имущества клуба.
Новый Век 01 апреля в 07:56
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru 01 апреля в 12:35
Общество

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия вчера в 20:01
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Спорт

Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией

КП - Барнаул вчера в 22:26
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции

В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
АиФ Тюмень вчера в 07:28
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Гаджеты

Обнародованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

На просторах мировой «паутины» появились новые данные очередного бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020.
OAnews 00:38
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
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