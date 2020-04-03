Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Московского кредитного банка.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

Подробнее о событии

Названы отрасли в России, которые не затронула пандемия

Телеканал 360°01:41

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Названы сферы, которые меньше остальных пострадают от ситуации с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:46

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Стали известны отрасли, которые хорошо себя чувствуют во время пандемии

Московский Комсомолец00:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 01 апреля в 10:48
Общество

В Саратовской области подтвердились еще 4 случая коронавируса

В Саратовской области подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:36
Политика

Трамп рассказал о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом сокращение добычи нефти, а тот, в свою очередь, говорил об этом с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 12:00
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Как сообщает ТАСС, губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке.
Инфорос вчера в 11:06
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Сегодня девушка разместила совместную фотографию со своим младшим братом Майклом.
Вокруг ТВ вчера в 11:13
Энергетика

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
ТАСС 01:34
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Общество

В «ВымпелКоме» сменился гендиректор

В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне.
РБК 01:46
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Газета.Ru вчера в 20:52
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:41
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета 01:46
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия вчера в 16:36
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Lenta.ru 01:37
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости вчера в 11:25
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное