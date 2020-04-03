РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.

с чего всё началось

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Московского кредитного банка.

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

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