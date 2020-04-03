Коронавирус
ИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.РБКвчера в 13:05
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Общество
Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Общество
Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки
В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля
Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса
За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19. В России подтвержден 601 новый случай коронавируса.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов
Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Хоккей
Алтыбармакян подписал с «Чикаго» контракт новичка
Экономика
«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги
Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Экономика
Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля
Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП.
Экономика
Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38% во II квартале
Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.
Происшествия
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Недвижимость
Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир
Участники рынка задумали снять эти барьеры.
Армия и оружие
Бери, если найдешь: «третья мировая» война развернулась за аппараты ИВЛ
Мировые лидеры просчитали ситуацию наперед и поняли – в этой войне победа будет за теми, кто защитит здоровье своего народа, т.е. обеспечит свое население по максимуму аппаратами ИВЛ.Поэтому, к примеру, Израиль, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, сейчас скупает аппараты ИВЛ по всему миру, действуя чужими руками через подставные фирмы других стран.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года
Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.