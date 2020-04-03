Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

Подробнее о событии

Названы отрасли в России, которые не затронула пандемия

Телеканал 360°01:41

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Названы сферы, которые меньше остальных пострадают от ситуации с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:46

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Стали известны отрасли, которые хорошо себя чувствуют во время пандемии

Московский Комсомолец00:38

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02
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Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля

Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Коммерсантъ Челябинск 02:29
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19. В России подтвержден 601 новый случай коронавируса.
Пятый канал 03:43
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов

Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
РИА Новости 02:20
Происшествия

В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

Газета.Ru 01:31
Хоккей

Алтыбармакян подписал с «Чикаго» контракт новичка

Sports.ru вчера в 13:35
Экономика

«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги

Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:20
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики, опубликованном в пятницу.
Интерфакс 03:09
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Игромания.ру 02:38
Экономика

Подсчитаны потери экономики России от нерабочего апреля

Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят 2-2,5 процента ВВП.
Lenta.ru 02:43
Экономика

Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38% во II квартале

Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.
Интерфакс 03:53
Происшествия

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Znak.com 03:20
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

Примечания 03:05
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform вчера в 02:37
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Недвижимость

Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир

Участники рынка задумали снять эти барьеры.
Lenta.ru 03:49
Армия и оружие

Бери, если найдешь: «третья мировая» война развернулась за аппараты ИВЛ

Мировые лидеры просчитали ситуацию наперед и поняли – в этой войне победа будет за теми, кто защитит здоровье своего народа, т.е. обеспечит свое население по максимуму аппаратами ИВЛ.Поэтому, к примеру, Израиль, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, сейчас скупает аппараты ИВЛ по всему миру, действуя чужими руками через подставные фирмы других стран.
Новые Известия 02:29
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
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