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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

В пресс-службе Минтруда перечислили отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений, пишут "Известия". Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
URA.Ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

URA.Ru17:48
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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В Госдуме поддержали идею открыть в Иркутске Суворовское училище

Комитет по обороне Госдумы РФ поддержал инициативу врио губернатора Иркутской области по созданию в Приангарье Суворовского училища, сказал 11 августа 2020 года во время рабочего визита в регион председатель думского комитета Владимир Шаманов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск)21:56
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