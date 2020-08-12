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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
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URA.Ru

Увольнений в России будет больше, чем обещает Минтруд. Прогноз HR-специалиста

URA.Ru02:56
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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