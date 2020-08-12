Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
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Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.В источнике
С чего всё началось
Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений
Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
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