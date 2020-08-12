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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
URA.Ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

URA.Ru17:48
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 07:36 — REGNUM На Командорские острова, расположенные к востоку от Камчатки, в рамках учений впервые были десантированы парашютисты — морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ).
REGNUM00:36
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Авиакомпания вернула чартерные полеты в Турцию из Красноярска

Авиакомпания Azur air запустила полетные программы к черному морю из 10 регионов России, пассажиры из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Сургута, Тюмени, Самары и Уфы будут лететь через Ростов-на-Дону.
НГС24вчера в 06:49

Власти Кузбасса задумались о дополнительной мобилизации больниц

Если в Кузбассе сохранится нынешняя динамка распространения коронавируса, коечный фонд в регионе закончится за десять дней и региону потребуется дополнительная мобилизация больниц, заявил спикер областного парламента Вячеслав Петров.
Интерфакс01:25

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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