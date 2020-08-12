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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Увольнений в России будет больше, чем обещает Минтруд. Прогноз HR-специалиста

URA.Ru02:56
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
1

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
19

За 3 месяца москвичей без масок оштрафовали на 237 миллионов

За время действия в Москве масочно-перчаточного режима, введенного для предотвращения распространения коронавируса, жителям города было выписано 47 тысяч штрафов на 237,4 миллиона рублей за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Вести.Ru03:18
4

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
210

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
644

Протесты в Белоруссии: силовики сдерживают протестующих

Минск, 11 августа 2020, 23:27 — REGNUM По последним данным, к вечеру 11 августа белорусские силовики пока успешно сдерживают протестующих, не давая им захватить правительственные здания или закрепиться на баррикадах.
REGNUMвчера в 16:27
8

Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
1

«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35