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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

В пресс-службе Минтруда перечислили отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений, пишут "Известия". Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
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РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21
URA.Ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

URA.Ru17:48
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45

Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

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ТАСС22:48
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

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Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
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