Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

В пресс-службе Минтруда перечислили отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений, пишут "Известия". Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.