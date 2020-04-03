Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

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Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Стали известны отрасли, которые хорошо себя чувствуют во время пандемии

Московский Комсомолец00:38

Определены сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Мойка78вчера в 23:12

Названы сферы, которые меньше остальных пострадают от ситуации с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:46

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02
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Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Общество

Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги во время кризиса

В интервью радио Sputnik учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев рассказал, куда не стоит вкладывать свои сбережения.
Невские Новости вчера в 23:00
Общество

В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней на месяц

Нерабочее время для борьбы с коронавирусом продлено по 30 апреля включительно.
Православие и Мир вчера в 10:11
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец вчера в 18:07
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 01 апреля в 14:42
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Число заразившихся коронавирусом в ЯНАО выросло до 12

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Ямало-Ненецком автономном округе, где в четверг были диагностированы первые два случая коронавируса, увеличилось до 12 человек.
ТАСС 01:08
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком

Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Летидор вчера в 05:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК вчера в 07:58
Здоровье

Украина ужесточит карантин из-за COVID-19

На Украине планируется ввести строгие правила об ужесточении карантинных мер из-за коронавируса, которое было принято на внеочередном заседании правительства.
Известия вчера в 18:03
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru 01 апреля в 03:33
Кино

Дуэйн Джонсон сообщил о работе над сиквелом «Хоббс и Шоу»

Джонсон сообщил о работе над картиной во время общения с подписчиками в Instagram, передаёт Screen Rant.
News.ru 31 марта в 03:58
Политика

Василий Голубев прокомментировал обращение Путина

Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:50
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости вчера в 08:42
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
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