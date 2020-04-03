РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

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