Коронавирус
ИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.РБКвчера в 13:05
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Происшествия
СК России предъявил обвинения двум генералам МВД
Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
Происшествия
В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19
Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
Экономика
Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу
Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Экономика
Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта
Индекс PMI российской сферы услуг в марте упал до 37,1 пункта с 52 в середине I квартала, говорится в исследовании IHS Markit.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Общество
В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Происшествия
В Москве начали проверять выходящих на улицу жителей
В Москве сотрудники МВД начали проверять жителей столицы, выходящих из дома на улицу во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Происшествия
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных
Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
Энергетика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Экономика
Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу
Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Здоровье
Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции
Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Наука
Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки
Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Общество
Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года
Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Общество
Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии
Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.