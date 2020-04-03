Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

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Названы отрасли в России, которые не затронула пандемия

Телеканал 360°01:41

Названы сферы, которые меньше остальных пострадают от ситуации с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:46

Стали известны отрасли, которые хорошо себя чувствуют во время пандемии

Московский Комсомолец00:38

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02
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Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Происшествия

В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
REGNUM 02:30
Экономика

Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу

Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Российская газета вчера в 18:25
Экономика

Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Индекс PMI российской сферы услуг в марте упал до 37,1 пункта с 52 в середине I квартала, говорится в исследовании IHS Markit.
Ведомости 02:42
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 01 апреля в 06:53
Происшествия

В Москве начали проверять выходящих на улицу жителей

В Москве сотрудники МВД начали проверять жителей столицы, выходящих из дома на улицу во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 03:21
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Происшествия

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Znak.com 03:20
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о тестировании на коронавирус среди военных

Почти 4,2 тысячи тестов на коронавирус сделали в Вооруженных силах РФ, заразившихся нет, сообщается в Twitter Минобороны.
РИА Новости вчера в 02:49
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM вчера в 05:35
Экономика

Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Российская газета 02:41
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Здоровье

Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции

Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Волгоградская правда 00:59
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Наука

Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки

Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Live24 вчера в 04:21
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 09:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 23:30
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии

Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:38
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
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