Коронавирус
РИА НовостиНазваны сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
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В отставку подал губернатор Камчатского края
В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию; он подал заявление на имя президента, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
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Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор
Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
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В Минздраве одобрили запрет на продажу алкоголя в РФ
Министерство здравоохранения России поддерживает решение ряда регионов запретить продажу алкоголя на период режима самоизоляции, сообщил замминистра Олег Салагай.
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары
Пониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Игры
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Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Политика
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В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Общество
В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции
Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
ЖКХ
В Совфеде предложили освободить россиян от уплаты пеней за услуги ЖКХ
Совет Федерации подготовил предложения по свобождению граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ или взносов на капремонт.
Авто
Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей
Американская компания Tesla в первом квартале текущего года поставила покупателям более 88 тыс. электромобилей своего производства.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
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Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Политика
Рукопожатия могут не вернуться. Что придет на смену привычному жесту
Психологи высказывают предположение, что вместо привычного жеста люди могут приветствовать друг друга поклоном.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
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SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году
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Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.