Падение мая к марту составило 18,9%. Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.

с чего всё началось

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии. Больше всего в апреле–мае пострадали компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах организации досуга и спорта.

Общество Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 779

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня. 67

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 403

Общество Эфиопия не слушает Египет, которому грозит засуха из-за ГЭС на Ниле С 2012 года Эфиопия строит крупнейшую в Африке ГЭС на Голубом Ниле, который течет через Судан и Египет, и собирается начать заполнять плотину еще до окончания строительства гидроэлектростанции — с июля.

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. 11

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 626

Шоу-бизнес Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.

Общество В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 523

Энергетика Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости. 24

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,5K

Общество Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди. 1

Общество В китайском городе Баодин ввели военное положение В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение. 3

Общество За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Общество В Абхазии разрешили культурные и спортивные массовые мероприятия Власти Абхазии после трехмесячного карантина сняли запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также на работу стоматологических клиник с понедельника.