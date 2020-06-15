Коронавирус
ИзвестияНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии. Больше всего в апреле–мае пострадали компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах организации досуга и спорта.
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с чего всё началось
Падение мая к марту составило 18,9%. Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.РБК01:02
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Скончалась лжехирург Алена Верди
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РИА Новости 01:05
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По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
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В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.
ТАСС 01:00
Общество
В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом
В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
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Общество
Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии
Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
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Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
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В расположенном в 140 км от Пекина китайском городе Баодин с населением 11,5 млн человек было введено военное положение.
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По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
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За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
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Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
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Брянский певец Сергей Матвеев презентовал новый клип
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В «Пулково» два самолета задели друг друга
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Пушков оценил слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с российской стороной.
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