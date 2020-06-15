Коронавирус

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Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии. Больше всего в апреле–мае пострадали компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах организации досуга и спорта.
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Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Падение мая к марту составило 18,9%. Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.
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