Падение мая к марту составило 18,9%. Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.

с чего всё началось

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии. Больше всего в апреле–мае пострадали компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах организации досуга и спорта.

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