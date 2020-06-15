Коронавирус
РИА НовостиНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК. В среднем, зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%.
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Происшествия
Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль
РЕН ТВ вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
BFM.ru 13 июня в 06:47
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM 13 июня в 10:56
Экономика
JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив
Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.
РБК 02:05
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Лысенко уточнил, что с ошибкой были напечатаны все 15 баннеров, а недочёт заметили уже после того, как плакаты появились на остановках общественного транспорта.
Говорит Москва 13 июня в 11:13
Единоборства
Мария Агапова о дебюте в UFC: «Осуществилась мечта всей моей жизни»
Осуществилась мечта всей моей жизни.
Sports.ru вчера в 06:40
Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
Театры
БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft
Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.
Афиша Daily 13 июня в 10:15
Авто
Появились новые изображения рестайлингового Lada Largus
В салоне рестайлингового «Ларгуса» должны появиться новые передние сиденья, другие карты дверей и передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и мультимедиа «перекочуют» к новинке от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 13 июня в 14:18
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с SoC Dimensity 1000+
Информации о характеристиках нового смартфона Xiaomi или Redmi с однокристальной системой Dimensity 1000+ 5G пока что нет, но высказывается предположение, что он будет стоить около 280 долларов.
iXBT.com 01:26
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru вчера в 13:45
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe 13 июня в 15:18
Игры
СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One
Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру вчера в 08:43
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 13 июня в 10:56