Коронавирус
РИА НовостиНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК. В среднем, зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%.
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Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
Экономика
Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом
Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:32
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Авто
На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа
Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 13 июня в 16:39
Политика
Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
Lenta.ru вчера в 14:42
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
Общество
Роскачество объяснило, как уберечься от укусов клещей
В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
ФАН 02:24
Здоровье
В Омской области обсудили реформу лабораторного звена
Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин устроил подписчикам экскурсию по своему цветущему саду
Муж певицы решил рассказать подписчикам, какие растения они с Примадонной предпочитают. Свой рассказ юморист начал со спиреи.
Passion.ru вчера в 14:22
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Здоровье
Еще 215 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом
Ранее стало известно, что с 12 июня текущего года в Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома.
Ньюс-НН вчера в 04:04
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM вчера в 02:15
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40