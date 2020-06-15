Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК. В среднем, зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%.
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Названы сферы с самым большим падением уровня зарплат

Комсомольская правда02:16

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат

ФедералПресс02:15

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

РИА Новости01:40

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии коронавируса

ФАН02:03

Аналитики рассказали, в каких сферах сильнее всего упали зарплаты в России

ТАСС01:45

Аналитики рассказали, у кого в РФ сильнее упали зарплаты во время пандемии

News.ru02:14

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

РБК01:02
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
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Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Экономика

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Общество

В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом

Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:32
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Авто

На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа

Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 13 июня в 16:39
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Политика

Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права

Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права.
Lenta.ru вчера в 14:42
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Армия и оружие

Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР

Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
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Общество

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В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
ФАН 02:24
Здоровье

В Омской области обсудили реформу лабораторного звена

Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
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Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил подписчикам экскурсию по своему цветущему саду

Муж певицы решил рассказать подписчикам, какие растения они с Примадонной предпочитают. Свой рассказ юморист начал со спиреи.
Passion.ru вчера в 14:22
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Здоровье

Еще 215 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом

Ранее стало известно, что с 12 июня текущего года в Нижегородской области отменили QR-коды для выхода из дома.
Ньюс-НН вчера в 04:04
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09
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Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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